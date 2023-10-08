Шестаков заявил, что россияне на молодежном чемпионате мира доказали лидерство в мировом самбо

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал выступление российских спортсменов на молодежном и юниорском чемпионатах мира.

«Команда FIAS-1 подтвердила статус фаворита турнира, заняв первое место во всех возрастных категориях и дисциплинах. Уверенно выступили команды Казахстана и Узбекистана, в очередной раз продемонстрировав стабильность и высокий уровень технического мастерства. Отрадно, что сборным Марокко и Испании, несмотря на высокую конкуренцию, также нашлось место в медальном зачете. Что касается самих поединков, то я бы отметил выступление команды FIAS-1, чьи самбисты доказали свое лидерство в мировом самбо, они сумели не только собрать богатый урожай медалей, но и досрочно завершили многие схватки», — приводит ТАСС слова Шестакова.

Российские самбисты выиграли медальный зачет на турнире в Бишкеке, завоевав 28 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды. Второе место заняла национальная команда Казахстана (4-6-12). На третьей позиции в медальном зачете расположилась сборная Узбекистана (2-7-10).

Спортсмены из России выступали на молодежном и юниорском чемпионатах мира под флагом Международной федерации самбо. Соревнования проходили с 6 по 8 октября.