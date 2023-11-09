Украинские самбисты прибыли на чемпионат мира, где выступят россияне

Самбисты сборной Украины прибыли на чемпионат мира и проходят аккредитацию для участия в соревнованиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на Международную федерацию самбо (FIAS).

«Украинские спортсмены прибыли на аккредитацию на чемпионат мира в Ереване (процедура проводится в одном из отелей города). Планируется участие в турнире 10 самбистов», — приводит РИА Новости слова представителя FIAS.

Ранее российские самбисты выиграли медальный зачет на молодежном чемпионате мира в Бишкеке, завоевав 28 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

Самбисты из России, Белоруссии, Франции и команды беженцев выступят на турнире в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по самбо пройдет в Ереване с 10 по 12 ноября.