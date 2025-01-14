Несчастный случай унес жизнь российской самбистки. Ей было всего 33

Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет

Ольга Баранова становилась призером первенства России по дзюдо.

Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет. Трагическую новость 14 января сообщила Тверская федерация дзюдо.

«Сегодня тверское дзюдо понесло невосполнимую потерю. Скоропостижно ушла из жизни уроженка города Торжок, известная дзюдоистка, талантливая спортсменка Ольга Баранова. За годы своей деятельности Ольга оставила неизгладимый след в истории тверского спорта», — говорится в сообщении федерации во «ВКонтакте».

Обстоятельства смерти не разглашаются

По информации Тверской федерации дзюдо, причиной смерти спортсменки стал несчастный случай. Подробности инцидента не разглашаются из уважения к семье покойной.

«Она давно уже не являлась спортсменкой, Ольга завершила карьеру и, по нашей информации, работала тренером по фитнесу», — пояснили ТАСС в Тверской федерации дзюдо.

Краткая биография и достижения

Баранова (в девичестве Фадеева) родилась в Торжке и с юных лет проявляла талант в единоборствах.

В 2007 году она завоевала бронзовую медаль на первенстве России по дзюдо среди кадетов, а в 2010 году стала призером первенства страны по дзюдо среди юниоров. Кроме того, Ольга становилась серебряным призером Всероссийской юниорской спартакиады.

Баранова также была успешной самбисткой — добилась высоких результатов не только на чемпионатах России (серебро-2013 и бронза-2015), но и на Кубке мира — в 2014 году стала его победительницей.

Прощание и память

Церемония прощания с Барановой состоится 16 января в Твери, в храме Святого Пантелеимона. Тверская федерация дзюдо выразила глубокие соболезнования родным и близким спортсменки. У Ольги осталась дочь.