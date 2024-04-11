Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Сумо

Сегодня, 08:25

Скончался сумоист Акэбоно, первым из иностранцев удостоенный высшего ранга екодзуны

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший профессиональный борец сумо Акэбоно Таро (Чад Роуэн) скончался на 55-м году жизни, сообщает издание Nikkan Sports.

Отмечается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. В последней годы Акэбоно боролся с болезнью, однако в этом месяце его здоровье резко ухудшилось.

Борец родился на острове Оаху (Гавайи), в 1995 году он получил японское гражданство и сменил мирское имя на Акэбоно Таро.

На его счету 11 побед в турнирах. Он был первым в истории иностранцем, удостоенным высшего ранга екодзуны. Максимальный боевой вес Акэбоно составлял 230 кг.

Источник: https://www.nikkansports.com/battle/sumo/news/202404110000325.html
Обсудить
Сумо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Абаскаль может покинуть пост главного тренера «Спартака» в ближайшее время
Мэттьюс побил рекорд результативности Овечкина в НХЛ в XXI веке
В Хабаровске возбудили дело из-за валютных операций на более чем 51 млн рублей
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
На Чукотке нашли тело провалившейся под лед девочки
Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне
Популярное видео
БЕЗ ФОРМЫ: Олеся Коваленко
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Японских сумоистов сняли с рейса из-за перевеса