Скончался сумоист Акэбоно, первым из иностранцев удостоенный высшего ранга екодзуны

Бывший профессиональный борец сумо Акэбоно Таро (Чад Роуэн) скончался на 55-м году жизни, сообщает издание Nikkan Sports.

Отмечается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. В последней годы Акэбоно боролся с болезнью, однако в этом месяце его здоровье резко ухудшилось.

Борец родился на острове Оаху (Гавайи), в 1995 году он получил японское гражданство и сменил мирское имя на Акэбоно Таро.

На его счету 11 побед в турнирах. Он был первым в истории иностранцем, удостоенным высшего ранга екодзуны. Максимальный боевой вес Акэбоно составлял 230 кг.