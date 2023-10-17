Японских сумоистов сняли с рейса из-за перевеса

Японских сумоистов сняли с рейса Japan Airlines из-за перевеса, сообщает JapanNews.

По информации источника, в авиакомпании посчитали, что на борт Boeing 737 невозможно залить нужное количество топлива из-за веса пассажиров. Также самолету не удалось бы приземлиться на острове Амами из-за ограничений ВПП. 120-килиграммовым спортсменами предоставили дополнительный рейс, чтобы они могли долететь до соревнования. На дополнительном рейсе отправились 27 пассажиров.

Всего на национальный спортивный фестиваль в Амами прибыло 460 борцов сумо.