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Сегодня, 17:10

Японские сумоисты не смогли улететь на одном самолете из-за перевеса. Для них пришлось сделать отдельный рейс

Японские сумоисты не смогли улететь на одном самолете из-за перевеса
Отдел единоборств «СЭ»
Фото «СЭ»
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Авиакомпания решила перестраховаться.

Во флагманской японской авиакомпании Japan Airlines были вынуждены в кратчайшие сроки организовать дополнительный рейс после того, как пришли к выводу, что два его самолета могут не справиться с общим весом, который предстоит поднять в небо. Причиной этому стало не обилие багажа, а список пассажиров, в который вошли борцы сумо. В компании опасались, что два самолета, на которых первоначально должны были лететь спортсмены, не смогут перевозить достаточно топлива из-за ограничений по весу, поэтому перевели нескольких борцов сумо на спешно организованный специальный рейс.

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Сумоисты должны были вылететь на самолете «Боинг» 737-800 из аэропорта Ханэда в Токио и аэропорта Итами в Осаке на остров Амами Осима, где они должны были принять участие в спортивном фестивале, сообщает издание Yomiuri Shimbun. Обеспокоенность по поводу запаса топлива возникла, когда в авиакомпании осознали, что в среднем каждый сумоист весит около 120 кг, что намного больше, чем рекомендуемый средний вес в 70 кг.

Издание сообщает, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Амами с трудом могла бы принять более крупный самолет, что вынудило Japan Airlines предоставить дополнительный рейс для 27 борцов, в том числе для тех 14, которым пришлось сначала лететь из Осаки в Токио, чтобы пересесть на специальный рейс.

«Для нас крайне необычно выполнять специальные рейсы из-за ограничений по весу этого самолета», — заявил представитель авиакомпании региональной газете Minami-Nippon Shimbun. По данным японских медиа, были также организованы дополнительные рейсы, чтобы доставить сумоистов домой после завершения турнира в воскресенье.

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