Дзюдоистку не допустили к схватке в Екатеринбурге из-за отказа снять хиджаб

Иранскую дзюдоистку Сабзкар Марзие не допустили к выходу на татами из-за того, что она отказалась снять хиджаб во время Международного фестиваля университетского спорта.

«В правилах IJF есть запрет на борьбу в хиджабах, это травмоопасно», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

Фестиваль университетского спорта проходит в Екатеринбурге, где изначально должна была состояться Универсиада-2023. Соревнования завершатся 31 августа.

В Международном фестивале университетского спорта участвуют представители вузов из 36 стран ШОС, БРИКС и СНГ. На нем будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.