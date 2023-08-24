Дзюдоистку не допустили к схватке в Екатеринбурге из-за отказа снять хиджаб

Сегодня, 14:30
Иранскую дзюдоистку Сабзкар Марзие не допустили к выходу на татами из-за того, что она отказалась снять хиджаб во время Международного фестиваля университетского спорта.
«В правилах IJF есть запрет на борьбу в хиджабах, это травмоопасно», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.
Фестиваль университетского спорта проходит в Екатеринбурге, где изначально должна была состояться Универсиада-2023. Соревнования завершатся 31 августа.
В Международном фестивале университетского спорта участвуют представители вузов из 36 стран ШОС, БРИКС и СНГ. На нем будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.