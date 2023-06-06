Чемпионка мира по тхэквондо Хузина пока не решила задачу отбора на летние Олимпийские игры

Сегодня, 14:21
Главный тренер сборной страны Вадим Иванов отметил, что россиянка Лилия Хузина, одержавшая победу на чемпионате мира по тхэквондо в Баку, пока не решила задачу отбора на Олимпиаду в Париже.
«Чемпионат мира давал самое большое количество рейтинговых очков для участия в Олимпийских играх. Победители соревнований получали 140 баллов. Наша золотая медалистка Лилия Хузина, выиграв чемпионат мира, пока не отобралась на Олимпиаду-2024. Но она решила другую задачу и завоевала право выступать в серии «Гран-при», попав в топ-32 спортсменов в своей весовой категории. На этой неделе выйдет обновленный олимпийский рейтинг, и мы узнаем, на каком она месте», — приводит ТАСС слова Иванова.
Первый этап «Гран-при» состоится с 9 по 11 июня в Риме.
Ранее российские тхэквондисты приняли участие в чемпионате мира, который проходил в Баку со 2 по 4 июня. По итогам турнира россияне завоевали одну золотую и четыре бронзовые медали.