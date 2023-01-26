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Тхэквондо

Сегодня, 14:26

Главный тренер сборной России по тхэквондо прокомментировал возможное участие в Азиатских играх

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов заявил, что российские спортсмены должны получить от Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) разрешение для участия в Азиатских играх.

«Мы сейчас отстранены от всех соревнований, которые входят в календарь всемирной федерации, они носят определенный рейтинговый статус — от G-1, чемпионам которых начисляется 10 баллов, до G-20, на которых дают 200 баллов за победу. Соответственно, все соревнования ранжированы. Азиатские игры тоже входят в этот календарь, их статус — G-4, то есть чемпион получает 40 баллов. Думаю, что по идее азиатская федерация должна была согласовать этот вопрос со всемирной федерацией, но я не обладаю на сегодняшний день такой информацией», — приводит ТАСС слова Иванова.

В четверг, 26 января, Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК).

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/16892259
Вадим Иванов
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