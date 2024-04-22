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Сегодня, 12:40

На чемпионат Европы по тхэквондо в Белграде заявились 15 российских спортсменов

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15 россиян вошли в заявку на чемпионат Европы по тхэквондо, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo).

В список вошли: Максим Храмцов, Владислав Ларин, Идар Багов, Михаил Артамонов, Илья Данилов, Кадырбеч Дауров, Александр Пряжников, Милана Бекулова, Ирина Рогозина, Татьяна Минина, Маргарита Близнякова, Лилия Хузина, Виктория Кучина, Полина Хан и Кристина Адебайо.

Россияне будут выступать без флага и гимна страны.

Чемпионат Европы по тхэквондо пройдет с 13 по 15 июня в Албании.

Источник: ТАСС
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