16 россиян выступят на чемпионате Европы по тхэквондо в Швейцарии

Шестнадцать российских спортсменов заявлены на чемпионат Европы по тхэквондо, сообщает главный тренер сборной Вадим Иванов.

«Российские спортсмены примут участие в этом турнире, у мужчин на соревнования заявлены Идар Багов и Кантемир Бицуев (оба — весовая категория до 58 кг), Илья Данилов и Джавид Магеррамов (оба — до 68 кг), Степан Слепов и Артем Мытарев (оба — до 80 кг), Рафаиль Аюкаев и Владислав Ларин (оба — свыше 80 кг), — рассказал Иванов. — У женщин выступят Ирина Рогозина и Анастасия Артамонова (обе — до 49 кг), Маргарита Близнякова и Софья Ефиценко (обе — до 57 кг), Лилия Хузина и Анна Зяблицева (обе — до 67 кг), Анастасия Космычева и Кристина Адебайо (обе — свыше 67 кг)», — приводит слова Иванова ТАСС.

Соревнования пройдет с 22 по 23 ноября в Эгле (Швейцария). Россияне выступят на турнире в нейтральном статусе.