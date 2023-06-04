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Тхэквондо

Сегодня, 18:35

Россиянка Минина завоевала бронзу на чемпионате мира по тхэквондо

Иван Торопцев
Корреспондент
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Россиянка Татьяна Минина стала бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо-2023.

В полуфинале Минина, выступающая в весовой категории до 53 кг, уступила Нахид Кияничандех из Ирана.

Бронзовая медаль Мининой стала пятой для России на турнире. До этого Лилия Хузина завоевала золото в категории до 62 кг, а Полина Хан (до 73 кг) и Кристина Адебайо (свыше 73 кг) и Кадырбек Дауров (до 74 кг) стали бронзовыми призерами.

Чемпионат мира по тхэквондо-2023 проходит в Баку и завершится в воскресенье, 4 июня.

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