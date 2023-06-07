Российским тхэквондистам запретили ассоциировать медали чемпионата мира со своей страной

Российская тхэквондистка Лилия Хузина сообщила, что представителям России запрещено ассоциировать успехи на чемпионате мира в Баку со своей страной.

«По приезде в Россию медали чемпионата мира мы не должны ассоциировать с национальной атрибутикой — флагом, гимном, — цитирует ТАСС Хузину. — Нельзя, чтобы на фоне были флаг или даже форма с атрибутикой страны. Я ничего не подписывала, мне просто на словах сказали, чего делать нельзя. Старалась спокойно к этому относиться. Главное, что задача выполнена».

Хузина (весовая категория до 62 кг) завоевала золотую медаль на чемпионате мира. Татьяна Минина (до 53 кг), Полина Хан (до 73 кг), Кристина Адебайо (свыше 73 кг) и Кадырбеч Дауров (до 74 кг) завоевали бронзовые награды.

Российские тхэквондисты на чемпионате мира в Баку выступали в нейтральном статусе.