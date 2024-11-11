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Сегодня, 17:03

Тренера из Косова дисквалифицировали на полгода за пощечину восьмилетней дочери после боя

Алина Савинова
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Тренер Валмир Фетиу из Косова отстранен на шесть месяцев за инцидент в финале чемпионата Европы по тхэквондо среди детей, сообщает пресс-служба Европейского союза тхэквондо (ETU).

Во время турнира, который проходил в Тиране с 7 по 10 ноября, Фетиу нанес пощечину своей восьмилетней дочери Валине, уступившей в финальной схватке представительнице Сербии. По словам самого тренера, удар был не наказанием, а способом успокоить ребенка.

«Наблюдательный совет дисквалифицирует тренера на 6 месяцев после рукоприкладства в отношении своего спортсмена после боя. Инцидент был зафиксирован видеокамерой. Тренер ведет себя так, как в нашем виде спорта вести себя нельзя», — говорится в сообщении ETU.

В течение шести месяцев Фетиу запрещено посещать национальные и международные соревнования.

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