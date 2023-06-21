Участие российских тхэквондистов в Гран-при будет зависеть от их положения в новом рейтинге World Taekwondo

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов рассказал, в каком случае российские спортсмены могут претендовать на участие в Гран-при.

«Наши спортсмены были допущены только до участия в чемпионате мира в Баку. На Гран-при никого из россиян пока не приглашали. Но нельзя исключать, что на сентябрьский турнир в Париже будут допущены те спортсмены, кто сумел заработать достаточное количество рейтинговых очков на чемпионате мира и пройти проверку в комитете World Taekwondo. В начале июля должен появиться новый рейтинг, в котором будут учтены результаты чемпионата мира в Баку. После его выхода наступит понимание, кто из россиян может претендовать на приглашение на Гран-при в Париж», — приводит ТАСС слова Иванова.

Гран-при во Франции пройдет с 1 по 3 сентября , в Китае — с 10 по 12 октября. Финал Гран-при состоится в Манчестере со 2 по 3 декабря.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.