В сборной России заявили, что среди ведущих тхэквондистов страны нет контрактников

Главный тренер сборной России Вадим Иванов рассказал, что ведущие российские тхэквондисты не имеют контрактов с силовыми структурами.

«Не знаю, как это будет трактоваться и кем, но речь идет о том, что у нас нет контрактников. Наши спортсмены имеют договор о том, что они являются спортсменами — инструкторами ЦСКА. То есть среди олимпийцев, которые завоевывали медали, никто не имеет контракта с вооруженными силами. Да, у нас есть несколько спортсменов — чемпионов Европы и призеров [европейских первенств], которые такие контракты имеют», — приводит ТАСС слова Иванова.

В понедельник, 3 марта, стало известно о том, что Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов на соревнования под своей эгидой в нейтральном статусе.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать к турнирам атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.