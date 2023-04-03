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Тхэквондо

Сегодня, 12:38

В сборной России заявили, что среди ведущих тхэквондистов страны нет контрактников

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России Вадим Иванов рассказал, что ведущие российские тхэквондисты не имеют контрактов с силовыми структурами.

«Не знаю, как это будет трактоваться и кем, но речь идет о том, что у нас нет контрактников. Наши спортсмены имеют договор о том, что они являются спортсменами — инструкторами ЦСКА. То есть среди олимпийцев, которые завоевывали медали, никто не имеет контракта с вооруженными силами. Да, у нас есть несколько спортсменов — чемпионов Европы и призеров [европейских первенств], которые такие контракты имеют», — приводит ТАСС слова Иванова.

В понедельник, 3 марта, стало известно о том, что Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов на соревнования под своей эгидой в нейтральном статусе.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать к турнирам атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://tass.ru/sport/17433879
Вадим Иванов
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