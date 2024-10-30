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Сегодня, 17:40

World Taekwondo продолжит допускать к участию россиян в нейтральном статусе

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Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) продолжит допускать до участия в своих турнирах россиян (в нейтральном статусе). Об этом ссобщает ТАСС.

Спортсменам, тренерам и членам команд, которые ранее получили нейтральный статус для допуска к соревнованиям, не нужно будет подтвержадть его заново.

Отбор на Олимпийские игры 2024 года прошли 4 российских тхэквондиста: Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина и Полина Хан. В итоге МОК принял решения не допускать их до выступлений.

Источник: ТАСС

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