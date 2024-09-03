День тхэквондо: когда отмечается и история праздника

Это боевое искусство включено в программу Олимпийских игр с 2000 года.

Тхэквондо — больше чем спорт. Это образ жизни. Название состоит из трех слов: тхэ («топтать»), квон («кулак») и до («путь»). Бойцы придерживаются определенных философских принципов из буддийской, конфуцианской и даосской вер.

Основные постулаты сформулировал основатель тхэквондо Чхве Хон Хи. Это вежливость, честность, самообладание, настойчивость и непоколебимость духа.

Во всем мире тхэквондо является популярным видом спорта. Из-за массовости было решено учредить Международный день тхэквондо.

Когда отмечается Международный день тхэквондо

Ежегодно Международный день тхэквондо отмечается 4 сентября. В 2024 году дата выпадает на среду.

История праздника

В 2006 году представители Всемирной федерации тхэквондо на Генеральной ассамблее во вьетнамском Хошимине предложили утвердить Международный день тхэквондо.

Дата была выбрана неслучайно. 4 сентября 1994 года МОК включил тхэквондо в программу летних Олимпийских игр. Впервые комплекты олимпийских медалей были разыграны в Сиднее в 2000 году.

Первыми праздник отметили в Южной Корее, на родине этого боевого искусства.

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История тхэквондо

Боевые искусства начали зарождаться в Корее более двух тысяч лет назад. Тхэквондо относится к одним из самых молодых видов спорта. Его история начинается после 1945 года, когда на базе традиционных боевых искусств было принято решение создать технику самообороны для армии. Основатель — генерал южнокорейской армии Чой Хонг Хи.

В нашей стране боевое искусство появилось в середине 70-х годов. Правда, тогда тхэквондо считалось разновидностью каратэ. Но просуществовало оно недолго, так как эти виды спорта вскоре были запрещены уголовным кодексом СССР. В республиках Союза закрылись все школы и секции. За нарушение было предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет.

Уже в 1988 году запрет сняли. В СССР создали Советскую ассоциацию восточных единоборств. А через год наша сборная посетила международный турнир в Северной Корее.

Также во время международного турнира были достигнуты договоренности между Советским Союзом и Южной Кореей о проведении совместных турниров и мастер-классов по тхэквондо для обмена опытом. А вскоре СССР был принят во Всемирную федерацию тхэквондо. Начали проводиться чемпионаты и кубки России. Наши спортсмены стали принимать участие в международных турнирах.

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Традиции праздника

4 сентября в разных странах мира проходят турниры, открытые тренировки, мастер-классы известных спортсменов, тренировочные лагеря для спортсменов и любителей тхэквондо. Также есть ряд международных мероприятий, в рамках которых бойцы со всего мира собираются, чтобы подчеркнуть ценность дружбы и товарищества.

В этот праздник принято чествовать выдающихся спортсменов и тренеров. Большинство секций по тхэквондо устраивают дни открытых дверей для юных бойцов и их родителей.