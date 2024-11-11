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Тренер из Косово дисквалифицирован на полгода за пощечину восьмилетней дочери. Она проиграла в финале сербке

Тренер из Косово ударил восьмилетнюю дочь после поражения на чемпионате Европы
Егор Сергеев
Тренер по тхэквондо из Косово ударил восьмилетнюю дочь по лицу после поражения в финале чемпионата Европы.
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Объяснение отца — крайне странное.

Финал детского чемпионата Европы по тхэквондо, прошедшего с 7 по 10 ноября в столице Албании Тиране, закончился скандалом. Тренер восьмилетней спортсменки из Косово дал ей пощечину после поражения от представительницы Сербии.

Что произошло

Сербка Нина Славич победила соперницу со счетом 4:3. После поражения косовская тхэквондистка Валина Фету заплакала и побрела в сторону своего тренера — он же и отец девочки Валмир. Рассерженный мужчина грубо подтянул ее за решетку шлема, после крепко взял за ворот кимоно и дал пощечину — находившиеся рядом судьи словами осадили мужчину.

Подобное поведение быстро было наказано. По данным пресс-службы Европейского союза тхэквондо, тренер получил шестимесячную дисквалификацию — на протяжении этого срока он не может посещать национальные и международные турниры.

«Наблюдательный совет дисквалифицирует тренера на шесть месяцев после рукоприкладства в отношении своего спортсмена после боя. Инцидент был зафиксирован видеокамерой. Тренер ведет себя так, как в нашем виде спорта вести себя нельзя. Позднее тренер извинился, на него наложен полугодичный запрет на посещение национальных и международных соревнований», — говорится в заявлении Европейского союза тхэквондо.

Как отец объяснил произошедшее

Валмир объяснил свое поведение тем, что таким образом хотел подбодрить девочку.

«Она моя дочь, и никто не любит ее больше, чем я. В тот момент, когда девочка была дезориентирована и разозлена тем, что проиграла сербской участнице, она лежала на полу не в силах смириться с поражением.

Теннисистка Елена Докич рассказала об&nbsp;издевательствах ее&nbsp;отца Дамира. Докич вновь рассказала об издевательствах отца-тирана: избивал в ванной, заставил выступать за Югославию

Я просто хотел ее успокоить и дать ей понять, что, несмотря на поражение, она занимает второе место и у нее будут другие возможности. Она заняла второе место, притом что на турнире выступали соперницы намного сильнее. Ей восемь лет, и она начала плакать. Пощечина должна была успокоить ее. Это небольшая встряска для моей дочери», — рассказал специалист.

Также, по мнению тренера, победа сербской спортсменки случилась благодаря судейству. По словам Валмира, соперница часто не по правилам блокировала ноги его дочери.

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