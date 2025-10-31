Садулаев — об отказе в визе для участия в ЧМ в Хорватии: «Обидно видеть, как твоя медаль просто проходит мимо»

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев прокомментировал отказ в визе для участия в чемпионате мира в Хорватии.

«Обидно смотреть чемпионат мира на экране телевизора и видеть, как твоя медаль просто проходит мимо. Но я привык. Предполагал, что такое возможно, потому что знал свою проблему. Это шенген — не одна страна, а 28. Чтобы решить вопрос, надо со всеми государствами договариваться. Не как у нас: если руководство страны сказало, то все решено. Там люди сами от себя, по-моему, даже не зависят. Поэтому я предполагал, что такое возможно, и был готов», — цитирует Садулаева РИА «Новости».

Чемпионат мира по вольной борьбе в Хорватии проходил с 13 по 21 сентября в Загребе.

В январе 2024 года россиянину также отказали во въезде в Бухарест (Румыния) для участия в первенстве Европы.