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Сегодня, 13:40

Абдулрашид Садулаев — о беспорядках в аэропорту: «Многие получат реальные сроки»

Давид Хачатрян
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев осудил людей, которые прорвались в аэропорт Махачкалы в поисках прилетевших туда евреев.

«Асаламу алейкум, мои братья и сестры, — начал Садулаев в соцсетях. — С болью в сердце мы получаем ужасные новости из Палестины — тысячи жертв, раненых и разрушенных судеб. Миллионы простых мусульман по всему миру молятся за единоверцев, собирают гуманитарную помощь и ждут прекращения этого геноцида. Но наши переживания за палестинцев вчера, к большому сожалению, приняли нехороший оборот.

Я понимаю своих земляков-дагестанцев, они всегда в числе первых бывают готовы проявить свое мужество и помочь в беде, не раз они это показывали. Но эта солидарность и желание выразить протест, показать единство с мусульманами всего мира не должны сопровождаться хаосом и беспорядками. В итоге принесены неудобства своим же землякам, которые не смогли вовремя приземлиться или отправиться в путь. К сожалению, мы имеем сотни задержанных, многие получат реальные сроки.

Прошу вас, братья и сестры, ради вашего же блага держите свои эмоции и не поддавайтесь на провокации. Не давайте использовать этот накал против вас самих. Усердствуйте в ночных молитвах, как к этому призывают все большие авторитетные ученые. Пусть Всевышний убережет наш народ от больших бед и поможет палестинцам обрести свободу и покой. Наши молодые и горячие парни действовали на эмоциях. Надеюсь, власть и правоохранительные органы пойдут им навстречу и смягчат наказание. Так будет лучше для всех".

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа в ожидании рейса из Израиля. Участники беспорядков прорвались на взлетно-посадочную полосу. Протестующие выкрикивали антисемитские лозунги и искали самолет с евреями, они также проверяли паспорта пассажиров автобусов и машин, выезжающих из аэропорта.

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