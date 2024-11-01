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Сегодня, 03:28

Садулаев посвятил победу на чемпионате мира своему нейрохирургу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев посвятил победу на чемпионате мира в Албании нейрохирургу Дмитрию Дзукаеву, который вернул его в строй после травмы в 2023 году.

«Посвящаю победу Дмитрию Николаевичу Дзукаеву. Путь был сложный, только месяц назад я узнал от президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, что Объединенный мир борьбы (UWW) меня допустил к участию в чемпионате мира. Вес у меня был 98 кг, я давно не гонял, но было несложно. Я готовился к Олимпийским играм, но не смог там выступить. Однако чемпионат мира подарил мне невероятные эмоции», — приводит РИА «Новости» слова Садулаева.

В четверг, 31 октября, Садулаев стал шестикратным чемпионом мира. Также на счету 28-летнего спортсмена четыре золотые медали чемпионата Европы и победа на Кубке мира.

Источник: РИА «Новости»
Абдулрашид Садулаев

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