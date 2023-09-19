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Сегодня, 10:42

Абдулрашид Садулаев снялся с чемпионата мира по борьбе

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев снялся с чемпионата мира по вольной борьбе в Белграде, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Спортсмен отказался от участия в соревнованиях по рекомендации врача. 18 сентября Садулаев не смог завершить полуфинальную схватку с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым из-за травмы шеи и выбыл из борьбы за золото.

19 сентября он должен был побороться за бронзу турнира, которая гарантировала бы ему получение олимпийской лицензии.

Летом этого года сообщалось, что Садулаев пропустил чемпионат России по вольной борьбе из-за восстановления после операции.

С 16 по 24 сентября на «Штарк Арене» в Белграде (Сербия) проходит чемпионат мира по борьбе. Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в соревнованиях под нейтральным флагом, но лучшие вольники из России пока не оправдывают ожиданий.
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