Сегодня, 13:56
Шестикратный чемпион мира по вольной борьбе, двукратный олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев заявил «СЭ», что будет стремиться стать рекордсменом по числу побед на чемпионатах мира.
«Есть ли цель — стать абсолютным рекордсменом по победам на чемпионатах мира? Конечно! Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Поэтому и у меня есть цель, мотивация. Буду бороться пока есть желание и здоровье», — сказал Садулаев в интервью «СЭ».
На чемпионате мира в неолимпийских дисциплинах, который проходил в Тиране (Албания), Садулаев одержал победу в весовой категории 92 кг и стал чемпионом мира шестой раз в карьере. Рекордсменами по количеству побед на чемпионатах мира являются Александр Медведь и Валентин Йорданов (семикратные чемпионы мира).