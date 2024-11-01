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Садулаев: «Это был принципиальный чемпионат мира, не меньше, чем Олимпийские игры»

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Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулев прокомментировал свое шестое золото на чемпионате мира в весовой категории до 92 килограммов.

«Это был принципиальный чемпионат мира, не меньше, чем Олимпийские игры. Последний год был очень тяжелым, было много разных моментов, но все позади. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Сегодня я счастлив, что смог порадовать всех. Зал был полон, я чувствовал поддержку. Никто не сможет описать чувства, которые я испытывал», — цитирует Садулаева ТАСС.

В апреле Садулаев не смог принять участие в лицензионном турнире в Баку — отборочных соревнованиях Олимпийских игр в Париже. Чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях проходил с 28 по 31 октября. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе и завоевали пять медалей — золотую, серебряную и три бронзовые.

Источник: ТАСС
Абдулрашид Садулаев

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