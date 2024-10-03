Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Другие единоборства. Борьба вольная
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Сегодня, 17:40

Садулаев о турнире в Тиране: «Вернулся завоевать шестое золото чемпионата мира»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев прокомментировал предстоящее участие на чемпионате мира в Тиране.

«Ассаламу алейкум! После небольших каникул мы вернулись в строй и решились на новый вызов — спуститься в 92 кг для поездки на чемпионат мира и завоевать там свое шестое золото. До старта — ровно месяц. Впереди трудный и наряженный этап подготовки. С командой сделаем все, чтобы вернуть свои кондиции и показать в Албании уверенную борьбу!» — написал двукратный олимпийских чемпион в соцсети.

Турнир в Албании пройдет с 28 по 31 октября.

28-летний россиянин является пятикратным чемпионом мира. Он выиграл золото в весе до 86 кг в Ташкенте-2014 и Лас-Вегасе-2015, и золото в весе до 97 кг в Будапеште-2018, Нур-Султане-2019 и Осло-2021.

Абдулрашид Садулаев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
«Спартак» вырвал победу над «Динамо» в матче Кубка России
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя