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Сегодня, 16:30

Борец Садулаев отправится с командой России в Баку, несмотря на запрет на участие в турнире

Виктория Кравченко
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев отправится с российской командой в Баку, где пройдет лицензионный турнир на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Садулаев вылетит в Баку. Мы надеемся, что ситуация до старта соревнований все-таки разрешится. Что касается [Алихана] Жабраилова, это сильный спортсмен, он в состоянии завоевать лицензию, основная задача сейчас — ее получить. Не будем путать отбор и завоевание лицензий с самим участием в Олимпийских играх, это разные вещи. Начнем с того, что у нас не персональная лицензия», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

В ночь на 4 апреля пресс-служба ФСБР сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Садулаеву участвовать в лицензионном турнире в Баку.
Источник: https://tass.ru/sport/20443707
Абдулрашид Садулаев
Михаил Мамиашвили
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