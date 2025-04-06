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6 апреля, 18:56

Борец Садулаев сообщил, что пропустит чемпионат Европы из-за отсутствия визы

Абдулрашид Садулаев.
Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев пропустит чемпионат Европы в Братиславе из-за отсутствия визы.

5 апреля главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сообщил, что спортсмену отказали в визе. В воскресенье, 6 апреля Садулаев написал в своем Telegram-канале, что так и не смог получить разрешение на въезд в Словакию.

В 2024 году Садулаев по такой же причине не смог принять участие в чемпионате Европы, который тогда проходил в Румынии.

«История повторяется — я был заряжен, сфокусирован и готов, но так и не получил добро на въезд в Словакию. Как много вопросов в этой истории и так мало ответов... «— написал Садулаев.

28-летний Садулаев является шестикратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом России и четырехкратным чемпионом Европы.

В 2024 году Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Садулаева до участия в отборочном турнире на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).

Чемпионат Европы-2025 пройдет в Братиславе с 7 по 13 апреля. Вместо Садулаева на турнире должен будет выступить Магомед Курбанов.

Абдулрашид Садулаев.Садулаеву не дали визу в Словакию. Двукратный победитель Игр может пропустить второй чемпионат Европы подряд

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Абдулрашид Садулаев
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