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12 апреля, 10:30

Борец Сидаков получил травму колена

Камила Абдурахманова
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Заурбек Сидаков, олимпийский чемпион по вольной борьбе, скоро определится с вопросом об операции на колене. У спортсмена повреждены боковая и крестообразная связки.

«Сделали МРТ. У Заурбека повреждения задней и боковой крестообразных связок. Где-то в течение месяца он будет ходить в специальном бандаже. Далее будет принято решение об операции», — об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

В финале чемпионата Европы в весовой категории до 74 кг Сидаков уступил Чермену Валиеву, который представляет Албанию. Во время схватки россиянин получил травму колена.

29-летний Сидаков — олимпийский чемпион Токио, трехкратный чемпион мира, победитель Европейских игр и Кубка мира в командных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Заурбек Сидаков
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