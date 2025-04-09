Борец Угуев стал победителем чемпионата Европы в Братиславе

Борец вольного стиля Заур Угуев стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 61 кг.

Турнир проходит в Братиславе. В финальной схватке Угуев победил представителя Армении Арсена Арутюняна.

Для российских спортсменов это пятая золотая медаль на первенстве в Словакии. Ранее победы одержали Начын Монгуш (весовая категория до 57 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг).

30-летний Угуев является обладателем золотой медали Олимпиады в Токио, также на его счету две победы на чемпионатах мира (2018, 2019) и золото Кубка мира (2020).