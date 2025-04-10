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10 апреля, 16:41

Чемпион Европы Чермен Валиев: «Мамиашвили назвал меня предателем родины»

Руслан Минаев
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Представляющий Албанию борец Чермен Валиев рассказал детали диалога с президентом Федерации спортивной борьбы (ФСБР) Михаилом Мамиашвили во время награждения на чемпионате Европы.

В финальной схватке в весовой категории до 74 кг спортсмен победил россиянина Заурбека Сидакова.

«Михаил Геразиевич назвал меня предателем родины. Я был в недоумении. Пытался ли я с ним поговорить? Я подходил к нему, но организаторы меня увели», — цитирует Валиева matchtv.ru.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал Чермена Валиева предателем.Скандал с экс-борцом сборной России на ЧЕ-2025. Президент ФСБР Мамиашвили показательно грубо его поздравил

26-летний борец до 2024 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство на албанское. Валиев является бронзовым призером летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

Источник: matchtv.ru
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Михаил Мамиашвили
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