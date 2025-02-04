Гацалов озвучил условие, при котором Абдулрашид Садулаев отправится на ЧЕ

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов рассказал, в каком случае двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев сможет поехать на чемпионат Европы.

«В 97 кг, так как тут не боролся Абдулрашид Садулаев, а хочется, чтобы такие опытные спортсмены были в обойме. Так как он пропустил из-за травмы Ярыгинский турнир, мы дадим ему шанс отобраться, сделать прикидку и побороться за путевку на чемпионат Европы. Мы не можем не предоставить такого права действующему чемпиону мира, но если он проиграет Магомеду Курбанову, то туда поедет победитель Ярыгинского турнира. Там свой класс и ту возможность, которую он завоевал здесь, он должен сохранить», — сказал Гацалов «РБ Спорт».

Абдулрашид Садулаев не участвовал в Гран-при Ивана Ярыгина, который был отборочным турниром на чемпионат Европы. Теперь ему нужно победить в стыковой схватке с победителем соревнований в весовой категории 97 кг — Магомедом Курбановым.