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Сегодня, 16:43

Гацалов рассказал, как будет проходить подготовка национальной команды к ЧЕ

Камила Абдурахманова
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов рассказал, как будет проходить подготовка национальной команды к чемпионату Европы.

«Планируются три сбора. Первый этап — в горах Кисловодска, затем в Сочи и заключительный подводящий сбор в Новогорске. Мы планируем на этих базах работать, есть план подготовки. Первый сбор — больше физическая и функциональная работа, второй — работа на ковре, а третий — уже чисто подводка. У нас есть понимание подготовки, самое главное — без травм, потому что, получив травму, спортсмен порой не успевает восстанавливаться. Здесь уже нам главное поберечь спортсменов и подвести в оптимальной психологической и физической форме к старту», — сказал Гацалов «РБ Спорт».

Чемпионат Европы по борьбе пройдет с 7 по 13 апреля в Братиславе.

Источник: «РБ Спорт»
Хаджимурат Гацалов
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