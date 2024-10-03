Георгий Бураков — тренер олимпийских чемпионов Пинигина и Тедеева — скончался на 85-м году жизни

Сегодня в возрасте 84 лет в Киеве скончался тренер во вольной борьбе Георгий Бураков, подготовивший олимпийского чемпиона-1976, чемпиона мира-1975, 1977, 1978 Павла Пинигина.

В 1975 году Буракову присвоено звание Заслуженный тренер Украины и СССР, в 1976-м он получил медаль «За трудовую доблесть».

Бураков принимал активное участие в подготовке Эльбруса Тедеева к Олимпийским играм 2004 года, где тот завоевал золото. А на Олимпиаде-2008 еще один ученик Буракова — Андрей Стадник — выиграл серебро. Был главным тренером сборной Украины по вольной борьбе с 1992 по 1996 годы.

В начале нулевых Бураков работал в Якутии, результатом чего стало успешное выступление братьев Германа и Александра Контроевых на чемпионате мира-2001: Герман выиграл золотую медаль, Александр — серебряную.