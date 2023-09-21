Гацалов: «Перед схваткой на чемпионате мира Садулаеву сделали обезболивающие уколы»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов прокомментировал выступление Абдулрашида Садулаева на чемпионате мира в Сербии.

«Садулаев ехал на чемпионат мира в хорошей форме, с каждой схваткой набирал, но, к сожалению, ему помешала травма, — сказал Гацалов «СЭ». — Пришлось сняться. Ждем новостей, он обследуется, врачи скажут, насколько серьезна травма.

Почему вышел на полуфинальную схватку? Он думал, что все-таки сможет [выступить], ему сделали обезболивающие уколы, но во время схватки он понял, что ограничен в действиях, вообще не мог. Пришлось сняться, и он не смог побороться за третье место с [Кайлом] Снайдером».

Садулаев снялся с поединка против Ахмеда Тажудинова в полуфинале чемпионата мира при счете 9:2 в пользу представителя Бахрейна. Причина снятия — травма шейных позвонков.