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Губерниев — о Медведе: «Человек на все времена»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о смерти советского и белорусского борца, трехкратного олимпийского чемпиона и семикратного чемпиона мира по вольной борьбе Александра Медведя.

«Он был абсолютной путеводной звездой не только для борцов, но и для очень многих спортсменов. Потому что мы все выросли на его медалях, он же еще и фантастическая личность. Видите как, у нас ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов, теперь Медведь. Действительно величайшая эпоха советского спорта с уходом этих людей становится историей.

Конечно, это огромная потеря для всего борцовского мира, потому что его невероятно уважали и любили. Он абсолютная легенда всех времен и народов, и это наша общая боль. Это человек на все времена. Он был олицетворением мужества, силы, доброты и невероятной любви к родине», — сказал Губерниев «СЭ».

Медведь скончался на 87-м году жизни. Он был знаменосцем сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года, а также имел звания заслуженного мастера спорта Советского Союза и заслуженного тренера СССР.

Александр Абустин

Александр Медведь
Дмитрий Губерниев
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