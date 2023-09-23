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Сегодня, 02:20

Хубулов бросил вызов бойцу ММА и готов провести 2 схватки за один вечер

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпионом России по вольной борьбе Ален Хубулов бросил вызов бойцу ММА Григорию Пономареву. Он готов провести 2 схватки за один вечер.

«Сегодня прочитал, что боец ACA Григорий Пономарев отреагировал на поражение Абдулрашида Садулаева на чемпионате мира по борьбе: «Дагестанец, который травмировал шею — проиграл своей травме. Чувак, который сломал ногу во время боя, проиграл своему сопернику, но не своей травме».

Поэтому хочу обратиться к тебе Григорий. Борьба — это Олимпийский вид спорта. У нас нет грязи, странных подколов и тому подобное. И за такие выпады в нашем виде спорта приходится отвечать. Не знаю, почему тебе борцы не дают покоя, но предлагаю по-мужски решать такие вопросы, давай встретимся на ковре 3 ноября? Я проведу 2 схватки за один вечер», — сказал Хубулов на видео, опубликованном в Telegram-канале борцовской Лиги PWL.

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