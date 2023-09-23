Хубулов бросил вызов бойцу ММА и готов провести 2 схватки за один вечер

Чемпионом России по вольной борьбе Ален Хубулов бросил вызов бойцу ММА Григорию Пономареву. Он готов провести 2 схватки за один вечер.

«Сегодня прочитал, что боец ACA Григорий Пономарев отреагировал на поражение Абдулрашида Садулаева на чемпионате мира по борьбе: «Дагестанец, который травмировал шею — проиграл своей травме. Чувак, который сломал ногу во время боя, проиграл своему сопернику, но не своей травме».

Поэтому хочу обратиться к тебе Григорий. Борьба — это Олимпийский вид спорта. У нас нет грязи, странных подколов и тому подобное. И за такие выпады в нашем виде спорта приходится отвечать. Не знаю, почему тебе борцы не дают покоя, но предлагаю по-мужски решать такие вопросы, давай встретимся на ковре 3 ноября? Я проведу 2 схватки за один вечер», — сказал Хубулов на видео, опубликованном в Telegram-канале борцовской Лиги PWL.