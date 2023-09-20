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Сегодня, 14:01

Камил Гаджиев назвал причину поражения Садулаева на чемпионате мира по вольной борьбе

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что Абдулрашид Садулаев проиграл на чемпионате мира по вольной борьбе, потому что у него нет мотивации.

«Я бы трагедии из этого не делал, хотя весь день ловил себя на мысли, что я в плохом настроении, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Я скажу, в чем причина. Да, травма, безусловно, какие-то еще причины называются, но самая глобальная причина, как мне кажется, заключается в том, что Садулаев до конца не верит в то, что сам окажется участником Олимпийских игр. То есть в то, что наши спортсмены будут до Олимпийских игр допущены. А если они не будут допущены, то у Абдулрашида, мне кажется, нет настоящей мотивации. Хочется, чтобы как можно быстрее решился вопрос, едут они, или не едут, и если едут, я уверен, что Абдулрашид найдет в себе мотивацию, в лучшей форме ворвется в Париж, и станет трехкратным Олимпийским чемпионом».

Садулаев снялся с поединка против Ахмеда Тажудинова в полуфинале при счете 9:2 в пользу представителя Бахрейна. Причина снятия — травма шейных позвонков.

Источник: https://youtu.be/wlZ-k4wmFIs?si=_XMoQkp7mhfaIs-i&t=600
Абдулрашид Садулаев
Камил Гаджиев
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