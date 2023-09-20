Камил Гаджиев назвал причину поражения Садулаева на чемпионате мира по вольной борьбе

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что Абдулрашид Садулаев проиграл на чемпионате мира по вольной борьбе, потому что у него нет мотивации.

«Я бы трагедии из этого не делал, хотя весь день ловил себя на мысли, что я в плохом настроении, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Я скажу, в чем причина. Да, травма, безусловно, какие-то еще причины называются, но самая глобальная причина, как мне кажется, заключается в том, что Садулаев до конца не верит в то, что сам окажется участником Олимпийских игр. То есть в то, что наши спортсмены будут до Олимпийских игр допущены. А если они не будут допущены, то у Абдулрашида, мне кажется, нет настоящей мотивации. Хочется, чтобы как можно быстрее решился вопрос, едут они, или не едут, и если едут, я уверен, что Абдулрашид найдет в себе мотивацию, в лучшей форме ворвется в Париж, и станет трехкратным Олимпийским чемпионом».

Садулаев снялся с поединка против Ахмеда Тажудинова в полуфинале при счете 9:2 в пользу представителя Бахрейна. Причина снятия — травма шейных позвонков.