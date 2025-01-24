Кудаевой вручили золотую медаль первенства мира по вольной борьбе

Вице-президент Объединенного мира борьбы Родика Якши вручила россиянке Динаре Кудаевой золотую медаль первенства мира (до 23 лет), прошедшего в 2021 году в Белграде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

Награждение состоялось в Красноярске на международном Кубке Ивана Ярыгина.

В финале первенства мира Кудаева уступила украинке Анастасии Лавренчук. Позже в допинг-пробе Лавренчук обнаружили запрещенное вещество, и ее дисквалифицировали. Золотая медаль перешла к россиянке.