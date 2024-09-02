Лайшев назвал Медведя величайшим человеком: «Мы все его очень уважали»

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя.

«Утром ребята из Белоруссии прислали. Великий, величайший человек! Выражаю соболезнования. Он — гений Советского спорта и огромный пример для молодежи. Мы все его очень уважали и любили, а также гордились им. В последнее время с ним не общался, раньше достаточно много», — сказал Лайшев «СЭ».

Медведь ушел из жизни на 87-м году. Он был знаменосцем сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года, а также имел звания заслуженного мастера спорта Советского Союза и заслуженного тренера СССР.