Лукашенко отметил вклад Александра Медведя в развитие олимпийского движения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью советского и белорусского борца Александра Медведя.

О смерти Медведя стало известно 2 сентября. Он скончался на 87-м году жизни.

«Примите искренние соболезнования в связи со смертью легенды мирового спорта Александра Васильевича Медведя. Ушел из жизни великий атлет, тренер, общественный деятель», — приводит слова Лукашенко ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Медведь был знаменосцем сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года, а также имел звания заслуженного мастера спорта Советского Союза и заслуженного тренера СССР. Борец был трехкратным чемпионом Олимпийских игр и семикратным чемпионом мира.