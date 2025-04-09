Мамиашвили назвал блестящим результат выступления российских борцов-вольников на чемпионате Европы

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» подвел итоги выступления российских борцов вольного стиля на чемпионате Европы 2025 года в Братиславе (Словакия).

«Хочется поздравить тренеров и всю борцовскую братию. Это серьезный успех, в команде много молодых ребят. Команда сильная, она сегодня это продемонстрировала: 5 из 10 медалей — золотые. Это блестящий результат. Конечно, есть и проблемы. Необходимо усиливать внутреннюю конкуренцию. Надо подумать над тем, чтобы не уезжали молодые и перспективные спортсмены. Они воспитывались в стране, которая вложила в них серьезные средства, обеспечила высококвалифицированными тренерами», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе продлится до 13 апреля. Позднее будут также разыграны медали в греко-римской и женской борьбе. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы, они завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали.