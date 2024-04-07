Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Сегодня, 11:05

Мамиашвили о словах Подоляки про Садулаева: «Он просто не погружен в материал. Спорт — это вообще про другое»

Мамиашвили ответил Подоляке, который назвал борца Садулаева «униженкой»
Сергей Жуков
корреспондент
Михаил Мамиашвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова военного блогера Юрия Подоляки, назвавшего двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева «униженкой».

«С уважением отношусь к этому человеку и к его комментариям. Но он немножко не о том говорит. Он просто не погружен в материал. Это не его площадка, не совсем по теме. Спорт — это вообще про другое», — сказал Мамиашвили «СЭ».

4 апреля комиссия Объединенного мира борьбы (UWW) отстранила Садулаева от участия в лицензионном турнире, который пройдет с 5 по 7 апреля в Баку. UWW не допустила двукратного олимпийского чемпиона из-за того, что тот поддержал СВО.

Из-за неучастия в лицензионном турнире Садулаев лишился возможности отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).

Спортсмены из России и Белоруссии допущены к участию в Олимпийских играх-2024 в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Юрий Подоляка, Абдулрашид Садулаев, Сайгидпаша Умаханов. Подоляка назвал Садулаева униженкой. Блогеру ответил дагестанский депутат: «Провокатор, сеющий национализм»

Олимпиада
Сборная России по борьбе
Абдулрашид Садулаев
Михаил Мамиашвили
8
Читайте также
Подоляка назвал олимпийского чемпиона Садулаева униженкой
Брэдли Купер сыграл композитора Леонарда Бернстайна в фильме «Маэстро»
В ВСУ сообщили о пожаре в Одессе после взрывов
Челябинск скис и проснулся лишь в концовке, а Ярославль в шаге от финала. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Солнечное затмение 8 апреля 2024 года — где смотреть и что ожидать
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Снайдер обратился к Садулаеву со словами поддержки: «Надеюсь, ты выступишь на Олимпиаде»

Мамиашвили считает серьезным успехом завоевание четырех лицензий на Игры в женской борьбе