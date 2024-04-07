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Сегодня, 13:40

Мамиашвили попросил не навешивать ярлыки на выступающих на международных стартах россиян

Виктория Кравченко
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что нельзя давать оценки продолжающим выступать на международных стартах спортсменам. Он сказал, что остерегался бы навешивать ярлыки.

«И я вижу, как меняется отношение к нашим спортсменам у наших братьев по борцовскому ковру, даже от тех же европейцев — никакой пришибленности и шараханий. Люди свое мнение сформировали», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

На данный момент российские борцы завоевали 10 олимпийских лицензий — 4 в вольной борьбе, 2 — в греко-римской, 4 — в женской.

Источник: https://tass.ru/sport/20469259
Михаил Мамиашвили
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