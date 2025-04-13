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Допинг

13 апреля, 10:49

Мамиашвили считает, что дисквалификация вынудит борца Цаболова завершить карьеру

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал дисквалификацию борца Хетага Цаболова за нарушение антидопинговых правил. С 2021 года Цаболов выступал за Сербию.

«К сожалению, от этого не застрахованы не только члены сербской сборной. Ни одна команда не застрахована. Всегда печально, когда таким образом заканчивается карьера. Причем карьера большого спортсмена. Он был чемпионом мира, многократным чемпионом России. Показывал блестящую борьбу. Конечно, это очень печально. Шесть лет дисквалификации и возраст Хетага говорят о том, что, скорее всего, это конец карьеры. Но вся жизнь впереди», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

13 апреля стало известно, что 33-летнего Цаболова дисквалифицировали на 6 лет по статье 2.5 Всемирного антидопингового кодекса «Фальсификация» (уклонение, отказ или неявка на сдачу допинг-пробы). Отстранение отсчитывается с 28 июня 2024 года.

Источник: ТАСС
Михаил Мамиашвили
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