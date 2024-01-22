Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Сегодня, 17:25

Мамиашвили сообщил, что в Кубке Ярыгина примут участие около 20 стран

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о значимости предстоящего турнира на Кубок Ивана Ярыгина.

«На Кубке Ярыгина соберутся практически все сильнейшие наши борцы, начиная с Абдулрашида Садулаева. Всего заявки подали спортсмены порядка 20 стран. Это и так всегда был знаковый турнир, а сейчас, на фоне нехватки практики, участия в международных соревнованиях, будет важно посмотреть состояние сборной команды в начале сезона, перспективных ребят, которые будут там участвовать. Трудно переоценить значимость этого турнира на фоне не только внутренней конкуренции, но и иностранных соперников. Сильнейшим составом приезжает команда Ирана и многие другие команды», — цитирует Мамиашвили MMA.Metaratings.ru.

Международные соревнования по вольной борьбе на Кубок Ивана Ярыгина будут проходить в Красноярске с 24 по 29 января. Турнир является отборочным для российских спортсменов на чемпионат Европы в Бухаресте.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/mamiashvili-v-kubke-yarygina-primut-uchastie-silneishie-sportsmeny-iz-poryadka-20-stran-326427/
Михаил Мамиашвили
1
0
Читайте также
Медведев рассказал о своей игре на Открытом чемпионате Австралии
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Сайтиев: «Уверен, в честь россиян будет звучать гимн страны в крупных мировых турнирах»