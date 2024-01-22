Мамиашвили сообщил, что в Кубке Ярыгина примут участие около 20 стран

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о значимости предстоящего турнира на Кубок Ивана Ярыгина.

«На Кубке Ярыгина соберутся практически все сильнейшие наши борцы, начиная с Абдулрашида Садулаева. Всего заявки подали спортсмены порядка 20 стран. Это и так всегда был знаковый турнир, а сейчас, на фоне нехватки практики, участия в международных соревнованиях, будет важно посмотреть состояние сборной команды в начале сезона, перспективных ребят, которые будут там участвовать. Трудно переоценить значимость этого турнира на фоне не только внутренней конкуренции, но и иностранных соперников. Сильнейшим составом приезжает команда Ирана и многие другие команды», — цитирует Мамиашвили MMA.Metaratings.ru.

Международные соревнования по вольной борьбе на Кубок Ивана Ярыгина будут проходить в Красноярске с 24 по 29 января. Турнир является отборочным для российских спортсменов на чемпионат Европы в Бухаресте.