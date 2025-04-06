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6 апреля, 20:07

Мамиашвили заявил, что отказ Садулаеву в визе никак не связан с политикой

Алина Савинова
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал ситуацию с двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым, который не смог получить разрешение на въезд в Словакию.

Из-за отсутствия визы 28-летний россиянин пропустит чемпионат Европы в Братиславе.

«Надо разбираться, почему так произошло. Есть какие-то ограничения, это никак не связано с политической обстановкой, чисто технический момент. Словакия тут абсолютно ни при чем, с ее стороны как раз до последнего были активные попытки решить ситуацию. Более того, по ним отсутствие Садулаева ударит очень сильно. Все-таки это лидер мировой борьбы», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Мамиашвили.

В 2024 году спортсмен по такой же причине не смог принять участие в чемпионате Европы, который тогда проходил в Румынии.

Садулаев является шестикратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом России и четырехкратным чемпионом Европы.

Источник: ВсеПроСпорт
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Абдулрашид Садулаев
Михаил Мамиашвили
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