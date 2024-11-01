Мамиашвили: «Некоторые скептически оценивали шансы Садулаева на чемпионате мира»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал победу Абдулрашида Садулаева на чемпионате мира в Тиране.

«Это событие. Еще раз борцовский мир подтвердил, что Олимпиада привлекательна тем, что это грань человеческих возможностей, но Абдулрашид показал, пройдя тяжелейшие испытания, дискомфорт, начиная от пандемии и заканчивая совершенно безумными ограничениями, которые не дали возможностей ему, его друзьям и братьям выступить на олимпийском ковре. Тем не менее он доказал все на чемпионате мира, в меньшей весовой категории, что еще сложнее.

Те, кто проходил этот путь, знают. Некоторые смотрели на его выступление скептически, дескать, отсутствие мотивации и прочие дилетантские разговоры, но Абдулрашид показал, что у него мощная безоговорочно борьба. Хочу пожелать ему дальнейших успехов и поздравить всех ребят с медалями», — приводит слова Мамиашвили Vprognoze.ru.

На чемпионате мира в неолимпийских дисциплинах в Тиране (Албания) Садулаев одержал победу в весовой категории 92 кг и стал чемпионом мира в шестой раз в карьере.