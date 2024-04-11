Боец UFC Бо Никал: «Схватка с Садулаевым? У меня есть шансы победить кого угодно»

Американский боец UFC и трехкратный чемпион первого дивизиона NCAA по вольной борьбе Бо Никал в интервью «СЭ» поделился мнением о своих шансах в теоретической схватке с двукратным олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым.

— Если бы ты и Садулаев были одной весовой категории, как думаешь, у тебя были бы шансы победить?

— Думаю, у меня есть шансы победить кого угодно и несмотря ни на что, — сказал Никал «СЭ». — Все, с кем бы я ни соревновался, с этим согласятся и знают, что я смогу уложить их на спину и прижать в любой момент. Садулаев при этом очень сильный соперник, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, один из лучших. Но я просто верю в себя, это будет веселая схватка, мне нравится его стиль, и мне нравится, как он борется, так что это был бы забавный матч-ап, если бы мы смогли его осуществить (смеется).

В ночь на 14 апреля Бо Никал проведет бой против Коди Брандейджа в турнире UFC 300. Ранее МОК не допустил Садулаева на квалификационный олимпийский турнир в Баку. Квоту для команды нейтральных атлетов, за которую выступают россияне, на соревнованиях завоевал Алихан Жабраилов.

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