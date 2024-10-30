Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Другие единоборства. Борьба вольная
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Сегодня, 13:52

Олимпийский чемпион Садулаев победил американского борца на чемпионате мира

Абдулрашид Садулаев и Дэвид Тэйлор.
Фото Скриншот видео.
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев победил золотого медалиста Игр-2020 в Токио американца Дэвида Тейлора в первом раунде чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях.

Соревнования проходят в столице Албании Тиране.

Россиянин одержал победу в весовой категории до 92 кг со счетом 7:0. Следующим соперником Садулаева станет представитель Азербайджана Абубакр Абакаров.

Садулаев является не только двукратным олимпийским чемпионом, но и пятикратным чемпионом мира.

Абдулрашид Садулаев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«МЮ» выгнал тен Хага и купил нового тренера за 10 млн. Что происходит в «Манчестер Юнайтед»
Женщина закрыла собой дочь от обстрела ВСУ в Курской области и погибла
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Капитан «Вашингтона» Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 шайб
Почему Карпин не прав. Комментаторов надо прекратить пинать. Они делают свою работу
В России выросло до максимума число семей с достаточными средствами на все нужды
Сегодня
Вчера
Неделя