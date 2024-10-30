Олимпийский чемпион Садулаев победил американского борца на чемпионате мира

Сегодня, 13:52
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев победил золотого медалиста Игр-2020 в Токио американца Дэвида Тейлора в первом раунде чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях.
Соревнования проходят в столице Албании Тиране.
Россиянин одержал победу в весовой категории до 92 кг со счетом 7:0. Следующим соперником Садулаева станет представитель Азербайджана Абубакр Абакаров.
Садулаев является не только двукратным олимпийским чемпионом, но и пятикратным чемпионом мира.